Как изменятся цены на автогаз и дизтопливо в Украине: прогноз эксперта

В Украине к концу весны должны снизиться цены на дизельное топливо. В свою очередь стоимость автогаза, вероятно, останется на нынешнем уровне.

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ДТ может подешеветь аж на 5-7 грн. Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

Цены на автогаз на АЗС

Эксперт отметил, что пока нет предпосылок для увеличения стоимости автогаза. Пока у игроков на рынке очень много запасов.

"Оптовая цена газа – примерно 15 грн/л, средняя по Украине на заправках – около 22 грн/л. Кстати, разные операторы рынка по-разному ведут свою политику. Кто-то движется к горе, а кто-то вниз. Я думаю, что какое-то время будет нулевая динамика, то есть будет стабильная цена на ближайшие 2 недели. Не вижу каких-либо предпосылок для движения", – сказал Сиренко.

Цены на "дизель" на заправках

Удешевление ДТ может достигнуть 5-7 грн/л, прогнозирует специалист. "Нефть за вчерашний день показала существенное движение вниз. Раньше было понемногу, но тут произошел скачок. На оптовом рынке есть предложения по дизтопливо, его можно купить по 30,90 грн. За год это рекордно низкая цена оптовая. Если мы раньше говорили, что розничный ритейл может подвинуться на 2-3 грн, то сейчас я смело говорю, что это 5-7 грн. И это будет заработок, который был в первом квартале на заправках", – сказал специалист.

Он добавил, что у сетей сейчас есть возможность сделать большой шаг по снижению стоимости.

"Этот шаг не должен быть 50 копеек, 1 грн или даже 2 грн – это сейчас даже не считается. Мы утром считали, что одна из сетей торгует дизтоплива с наценкой в 69%. Это даже не 30% маржа, а 69%. Чего мы ждем?", – подытожил Сиренко.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украину морским путем поступают российские нефтепродукты. Для этого страна-агрессорка РФ прибегает к разным схемам и переписывает коносаменты (документы, выдаваемые перевозчикам груза, удостоверяющие право собственности на отгруженный товар).

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