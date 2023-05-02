Стало известно, как российское дизтопливо попадает в Украину: озвучена схема

В Украину морским путем поступают российские нефтепродукты. Для этого страна-агрессор РФ прибегает к разным схемам и переписывает коносаменты (документы, выдаваемые перевозчикам груза, удостоверяющие право собственности на отгруженный товар).

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Однако нефтепродукты не имеют маркировки НПЗ из страны-агрессоры РФ. Об этом рассказал OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"Россияне не глупы в этом плане, они используют разнообразные схемы с морским флотом, переписывают коносаменты и др. Я сомневаюсь, что в порты приходят нефтепродукты с маркировкой производства российских НПЗ. Скорее всего, это делается методом переписи коносаментов или перепродажи, может происходить с привлечением индийских каких-то заводов. Однако у меня есть уверенность, что объемы российских нефтепродуктов, импортируемых нашими операторами, несколько преувеличиваются со стороны "премиальных" игроков рынка нефтепродуктов Украины", – сказал эксперт.

Ранее Косянчук рассказал, что в Украине цены на бензин могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизельное топливо (ДТ) – на 7-8 грн/л и на автогаз - на 3,5-4 грн. Такой сценарий возможен по возвращению с 1 июля налога на добавленную стоимость (НДС) на горючее на довоенный уровень в 20%. В настоящее время она составляет 7%.

Специалист отметил, что в настоящее время наблюдается профицит нефтепродуктов на рынке. За прошлую неделю более чем на 1 грн/л в оптовом сегменте снизилась стоимость.

OBOZREVATEL сообщал, что большие объемы российского пропан-бутана начали поставлять в Украину. Больше всего их завозят из Латвии и Польши, в то время как из Литвы поставляют меньше.

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