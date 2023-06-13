Как остановить поставки российского горючего и автогаза в Украину: у Зеленского ответили

В Украину с начала года поставляются большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. Но ситуацию должны контролировать правоохранительные органы, таможенники, индустриальные ассоциации, Министерство экономики и Министерство энергетики.

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Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью Telegraf. Он отметил, что российские товары повсюду под санкциями и продаются ниже своей цены.

Поэтому у украинского бизнеса возникает огромный соблазн купить их с большими скидками и под другими документами завезти в нашу страну, чтобы получить сверхмаржу. Государственные институты должны все это быстро ликвидировать, добавил Шурма.

"Должен быть тот, кто инициирует, и тот, кто борется. Это и правоохранительные органы, и таможенники, и индустриальные ассоциации, которые являются источником первичной информации. И отдельные министерства, такие как Министерство экономики и энергетики. То есть любая информация, которая появляется в том или ином сегменте, должна продуцировать моментальное решение правительства, чтобы это отсекать. Потому что бизнес всегда ищет возможности и лазейки. Российские товары повсюду под санкциями, поэтому торгуются с дисконтом", – объяснил Шурма.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине на заправках начали незначительно повышаться цены на автогаз. В июне стоимость должна постепенно подняться; причиной этого, вероятно, является уменьшение объемов поставок российского пропан-бутана в страну.

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