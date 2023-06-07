Поставки российского автогаза в Украину снизились – как изменятся цены на АЗС в июне

В Украине на заправках начали незначительно повышаться цены на автогаз. В июне стоимость должна понемногу подняться, причиной чего, вероятно, является уменьшение объемов поставок российского пропан-бутана в страну.

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Цены на автогаз выросли в диапазоне 20-50 копеек. Об этом рассказал аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL.

Эксперт отметил, что в Украине понемногу заработало ограничение на российский нефтепродукт и дешевого автогаза стало меньше, что отразилось на оптовых ценах. При этом разные операторы по-разному реагируют на это событие.

"Понемногу газ начал дорожать. При этом я не могу точно сказать, что мы окончательно перерезали эту пуповину с российским газом. Предварительно, не так легко удается импортировать этот российский газ, мы увидели "пересыхание" в одном регионе этого потока. Он вызвал рост цены", – резюмировал Сиренко.

Ранее сообщалось, что в Украину в апреле стали завозить еще большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. В основном смеси везут из Латвии и Польши, из Литвы завозится меньше.

"Их стало больше в процентном значении, потому что сократились направления поставок не российского горючего из-за цены. Российское стоит дешевле, там разница в $150-200 на тонне, а это в зависимости от вида нефтепродуктов – до 10 грн на литре. У нас, к сожалению, продолжают ввозить смеси с российским горючим", – сказал специалист.

Однако позже, как писал OBOZREVATEL, Кабмин Украины 10 мая внес изменения в постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ", которые делают невозможным попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в страну. При этом в перечень запрещенных видов товаров не вошли некоторые виды сжиженного газа и смазочных масел.

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