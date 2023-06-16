Как украинских заробитчан обманывают в Польше: самые распространенные схемы

Украинцев массово дурят при трудоустройстве в Польше. Чаще всего жертвами обмана становятся из-за фирм-посредников, которые предоставляют условия хуже, чем обещали, а иногда и просто собирают деньги и пропадают.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, фирмы-посредники уже по приезду вам могут предложить совсем не ту вакансию, о которой договаривались, более низкую зарплату. Или же могут взять с вас деньги за трудоустройство еще в Украине, но по факту не трудоустроить.

Если зарплату предлагают выше рыночной – это тоже повод насторожиться и дополнительно проверить такого посредника или работодателя. Самый верный признак мошенничества при трудоустройстве – вам говорят заплатить за вакансию. На такие условия ни в коем случае соглашаться нельзя.

В целом, если вы решили искать работу в Польше, старайтесь искать работодателя напрямую. Если есть необходимость воспользоваться услугами посредника – выбирайте компании, с которыми уже работал кто-то из знакомых, или о которых вы можете получить реальные отзывы.

И самое главное – старайтесь найти легальную работу. Ведь в таком случае хоть вы и потеряете часть заработанных денег на налогах, но у вас будет гарантия того, что зарплату вам точно выплатят, а за условиями вашего труда будут следить.

Посредники просто набирают украинцев как дешевую рабочую силу. Заманивают хорошими вакансиями: работа на шоколадной фабрике, на упаковке посуды, кофе. Однако как только человек заплатит деньги, он сразу оказывается заложником. Хорошие вакансии с заработком и бесплатным жильем куда-то исчезают. Вместо них предлагают более тяжелую работу на фабрике по упаковке или разделке рыбы, на мясоперерабатывающем заводе, в прачечной и так далее.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроится в одной из самых богатых стран мира.

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