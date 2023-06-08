Как в Украине изменились цены на бензин с начала года: в каких областях дороже всего
В Украине по состоянию на 8 июня средняя стоимость 1 литра бензина А-95 на АЗС составляет 45,84 грн. Так, с начала 2023 года цена снизилась на 4,79 грн.
Больше всего стоимость 1 литра упала в Днепропетровской области – на 8,74 грн. Об этом свидетельствуют данные портала "ВСЕ АЗС".
В каких областях больше всего упала цена на бензин с начала года?
- Днепропетровская – на 8,74 грн;
- Николаевщина – на 7,26 грн;
- Полтавщина – на 6,99 грн.
В каких регионах сейчас самый дорогой бензин А-95?
- Херсонщина – 51 грн/л;
- Черниговщина – 50 грн/л;
- Сумщина – 48 грн/л.
В каких областях продается самый дешевый бензин?
- Днепропетровщина, Хмельниччина – 43,75 грн/л;
- Львовщина – 44,35 грн/л;
- Винничина – 44,40 грн/л.
Какова средняя стоимость бензина во всех регионах Украины?
- Винницкая область – 44,40 грн/л (-6,25 грн);
- Волынская – 45 грн/л (-5,35 грн);
- Днепропетровская – 43,75 грн/л (-8,74 грн);
- Донецкая – 47,74 грн/л (-4,26 грн);
- Житомирская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);
- Закарпатская – 44,65 грн/л (-5,35 грн);
- Запорожская – 45 грн/л (-4 грн);
- Ивано-Франковская – 45,30 грн/л (-5,05 грн);
- Киевская – 46,25 грн/л (-3,75 грн);
- Кировоградская – 45,50 грн/л (-5 грн);
- Львовская – 44,35 грн/л (-6 грн);
- Николаевская – 44,74 грн/л (-7,26 грн);
- Одесская – 44,74 грн/л (-5,61 грн);
- Полтавская – 45 грн/л (-6,99 грн);
- Ровенская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);
- Сумская – 48 грн/л (-2,95 грн);
- Тернопольская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);
- Харьковская – 46 грн/л (-6 грн);
- Херсонская – 51 грн/л (без изменений);
- Хмельницкая – 43,75 грн/л (-6,60 грн);
- Черкасская – 47 грн/л (-4 грн);
- Черниговская – 50 грн/л (без изменений);
- Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на заправках начали повышаться цены на автогаз. В июне стоимость должна постепенно подняться, причиной этого, вероятно, является уменьшение объемов поставок российского пропан-бутана в страну.
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