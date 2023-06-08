Как в Украине изменились цены на бензин с начала года: в каких областях дороже всего

В Украине по состоянию на 8 июня средняя стоимость 1 литра бензина А-95 на АЗС составляет 45,84 грн. Так, с начала 2023 года цена снизилась на 4,79 грн.

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Больше всего стоимость 1 литра упала в Днепропетровской области – на 8,74 грн. Об этом свидетельствуют данные портала "ВСЕ АЗС".

В каких областях больше всего упала цена на бензин с начала года?

Днепропетровская – на 8,74 грн;

Николаевщина – на 7,26 грн;

Полтавщина – на 6,99 грн.

В каких регионах сейчас самый дорогой бензин А-95?

Херсонщина – 51 грн/л;

Черниговщина – 50 грн/л;

Сумщина – 48 грн/л.

В каких областях продается самый дешевый бензин?

Днепропетровщина, Хмельниччина – 43,75 грн/л;

Львовщина – 44,35 грн/л;

Винничина – 44,40 грн/л.

Какова средняя стоимость бензина во всех регионах Украины?

Винницкая область – 44,40 грн/л (-6,25 грн);

Волынская – 45 грн/л (-5,35 грн);

Днепропетровская – 43,75 грн/л (-8,74 грн);

Донецкая – 47,74 грн/л (-4,26 грн);

Житомирская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);

Закарпатская – 44,65 грн/л (-5,35 грн);

Запорожская – 45 грн/л (-4 грн);

Ивано-Франковская – 45,30 грн/л (-5,05 грн);

Киевская – 46,25 грн/л (-3,75 грн);

Кировоградская – 45,50 грн/л (-5 грн);

Львовская – 44,35 грн/л (-6 грн);

Николаевская – 44,74 грн/л (-7,26 грн);

Одесская – 44,74 грн/л (-5,61 грн);

Полтавская – 45 грн/л (-6,99 грн);

Ровенская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);

Сумская – 48 грн/л (-2,95 грн);

Тернопольская – 44,75 грн/л (-5,60 грн);

Харьковская – 46 грн/л (-6 грн);

Херсонская – 51 грн/л (без изменений);

Хмельницкая – 43,75 грн/л (-6,60 грн);

Черкасская – 47 грн/л (-4 грн);

Черниговская – 50 грн/л (без изменений);

Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на заправках начали повышаться цены на автогаз. В июне стоимость должна постепенно подняться, причиной этого, вероятно, является уменьшение объемов поставок российского пропан-бутана в страну.

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