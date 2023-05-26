Какая работа будет в Украине после войны: названы самые перспективные профессии

Рынок труда в Украине значительно изменится после победы над Россией. Страна будет находиться в периоде активного восстановления, а значит будет расти спрос на инженеров, техспециалистов, а также опытных менеджеров. Кроме того, актуальным останутся IT и медицинская сфера.

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Об этом рассказали специалисты по трудоустройству. Так, экономист и ученый Роман Шеремета считает: есть три стратегически важных сектора, которым потребуются сотрудники. Это:

военно-промышленный комплекс и все, что с ним связано;

IT-отрасль;

авиа- и космическая индустрия.

Однако это далеко не все. "Будут актуальны профессии, связанные с развитием Украины. Это инженеры конструкций, дизайнеры, которые могут разрабатывать схемы, карты. Также нужны для восстановления Украины специалисты по агропромышленности и разминированию", – отмечает Шеремета.

Не останутся "за бортом" и специалисты по проектному менеджменту. Как отмечает экономист, в Украине будут десятки тысяч проектов, которые необходимо будет довести до конца.

Кроме того будут нужны специалисты рабочих профессий, добавляет управляющая партнер Havas Creative Group Ukraine Наталия Морозова. И речь идет не только о сфере строительства, подчеркивает специалистка.

"Также потребуются люди, которые умеют и могут работать с западным бизнесом, с донорскими организациями. Новые компании будут конкурировать с теми, кто уже присутствует на нашем рынке, поэтому будут пользоваться спросом также специалисты по рекламе и коммуникациям", – уверена Морозова.

Отдельно эксперты выделяют сферу IT и высоких технологий. Ожидается, что таких профессионалов будет не хватать, из-за чего они станут особенно ценными. "Особое внимание хочу уделить специалистам, которых сейчас мало даже в мировом масштабе. Это специалисты по искусственному интеллекту (ИИ), способные повысить эффективность почти любой работы", – добавляет Морозова.

Медицинская сфера всегда остается актуальной. Поэтому у врачей не возникнет проблем с поиском работы и после войны.

Также украинцам следует учитывать новые профессиональные стандарты. Их перечислила HR-эксперт Любовь Викторенко:

английский язык – знание международного языка станет еще более актуальным, без него получить хорошую должность уже не получится;

– знание международного языка станет еще более актуальным, без него получить хорошую должность уже не получится; конкурентная среда – на рынок Украины начнут выходить международные компании, проекты и фонды, это значит, что украинским профессионалам придется конкурировать и с ними;

постоянное самосовершенствование – эксперт уверена, что учиться придется постоянно, т.к. во всех сферах будут внедряться международные стандарты;

– эксперт уверена, что учиться придется постоянно, т.к. во всех сферах будут внедряться международные стандарты; культурные отличия – в связи с вероятным наплывом иностранных компаний понадобится готовность к работе с людьми разных культур, с отличными от наших подходами к решению рабочих задач и коммуникации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2023 года официально зафиксирован рост числа вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также нужны учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.

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