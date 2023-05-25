Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине

В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост числа вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.

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Такие данные обнародовала Государственная служба занятости. Так, по данным ведомства, наиболее востребованными у работодателей в январе-апреле 2023 года были:

22% всех размещенных вакансий – квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, слесарь ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);

(швея, электромонтер, слесарь ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик); 17% – рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист-машинист, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);

15% – профессионалы ( учитель, фармацевт, врач, инженер , экономист, инженер по охране труда, практический психолог);

( , экономист, инженер по охране труда, практический психолог); 13% – работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра);

(продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра); 11% – неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож);

(подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож); 10% – специалисты (бухгалтер, медсестра, мастер производственного обучения, механик, воспитатель, ассистент фармацевта).

"Тенденция к увеличению предложений работы – признак оживления экономической активности и адаптации бизнеса к условиям военного положения", – отметила глава Службы занятости Юлия Жовтяк.

Кому платят больше всего

Работы в Украине действительно стало в пять раз больше, чем год назад, подтверждают специалисты крупных порталов по поиску работы. Тем не менее номинальные зарплаты за год выросли лишь на тысячу гривен (в среднем до 16 тыс. грн), и это при инфляции более 20%.

Активного повышения окладов в ближайшее время не ожидается, констатируют эксперты. Впрочем, есть профессии, представителям которых готовы платить зарплаты выше средних и сейчас.

В первую очередь это водители-международники, которые зарабатывают более 40 тыс. грн. При этом в зависимости от опыта работы и дополнительных квалификаций водители могут зарабатывать еще больше.

Также в список оплачиваемых профессий входят менеджеры по продажам с 20 тыс. грн зарплаты и бизнес-аналитики, риелторы – 30 тыс. грн. А специалисты диджитал-профессий, сотрудники медиа, HR и IT могут добиться повышения зарплат, только освоив новые компетенции, например, работу с искусственным интеллектом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не совпадают пожелания работодателей и тех, кто ищет работу. Так, чаще всего вакансии предлагаются для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров.

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