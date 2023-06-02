Каким будет курс доллара в июне: банкир озвучил цифры

В Украине начался период относительного "июньского спокойствия" на валютном рынке. Глобальных сдвигов не ожидается, и курс доллара с 5 по 11 июня останется в коридоре 37-38 грн. Евро будет стоить 40-41 грн. Впрочем, не исключены кратковременные колебания.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Рынок жив, поэтому не лишен ситуативных коррекций", – отметил банкир.

Однако, по его прогнозу, колебание курсов будет незначительным и вряд ли превысит 30-40 копеек. Разница между курсом покупки и продажи (спред) будет в пределах 30 копеек за доллар и до 50 копеек за евро.

Лесовой уверен, что стабильная курсовая ситуация положительно скажется на текущем уровне инфляции. Уже сейчас экономические эксперты прогнозируют, что в июне рост потребительских цен будет в пределах 0,5-0,7%.

В то же время, политика НБУ, по мнению банкира, будет предусматривать постепенное слияние официального, банковского и курса обменных пунктов в единый курс. Однако это не будет резким изменением.

"Такая курсовая "соборность" вряд ли произойдет внезапно – первым шагом вероятно станет дальнейшее сокращение разрыва между курсами до 1-1,5%, а следующим – закрепление новых курсовых диапазонов за счет баланса между спросом и предложением на наличные, рост объемов гривневых депозитов, непрерывного наполнение госбюджета за счет мощной макрофинансовой помощи, внутренних налогов и сборов, валютной выручки за экспорт и т.д.", – перечислил Лесовой.

Он также не исключает, что НБУ в этом процессе может прибегнуть к пересмотру официального курса. Сейчас он "заморожен" на уровне 36,56 грн/долл. "Однако сейчас прогнозировать время такого сценария развития событий невозможно и пока нет достаточных аргументов в подтверждение этого предположения", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюры и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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