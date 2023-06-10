Канада заберет у России и передаст Украине АН-124: это один из крупнейших грузовых самолетов 

Канада арестовала российский самолет АН-124 и передаст его Украине. Самолет принадлежит компании "Волга-Днепр" и попал в Канаду еще до начала полномасштабной войны.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент "Укринформа". "В соответствии с принятым законодательством мы конфисковываем самолет Ан-124, который принадлежит России и контролируется ею, и начинаем процесс передачи этого имущества Украине, чтобы Россия больше никогда не использовала его для поддержки войны", – сказал Трюдо.

Указанный самолет прилетел в Торонто перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину и не смог покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского транспорта. С тех пор Ан-124 стоит в международном аэропорту Торонто, которому должен сотни тысяч долларов за простой.

Ан-124 "Руслан" – украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" был вообще самым большим самолетом. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.

Ранее правительство Канады ввело очередные санкции против страны-террориста России. Под ограничения попали 17 человек и 18 компаний, связанных с российскими компаниями, поставляющими военные технологии вооруженным силам, а также членами семей кремлевской элиты.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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