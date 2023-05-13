Когда продадут ПриватБанк: в Минфине дали ответ

Планы продаж ПриватБанка отсрочили. Приватизацию планировали провести в 2024, однако теперь планировать продажу будут после выигрыша в войне.

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Как сообщает Интерфакс, замминистра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук призвал отложить до победы разговор о сроках приватизации государственного ПриватБанка. "Конечно, банк должен делать все, для того чтобы улучшить свой финансовый результат, корпоративную культуру и быть готовым к продаже, но стратегия изменилась (...) Есть стратегия в поддержку бизнеса вместе с государством. Давайте выиграем войну и тогда будем говорить о каких-то сроках приватизации" банка", - сказал он во время презентации отчета ПриватБанка о результатах работы в 2022 году.

Председатель правления ПриватБанка Герхард Беш напомнил, что ранее планировали продать ПриватБанк в 2024 году, однако сейчас конкретные сроки продаж не названы. "Но мы хотим быть готовыми и только акционеры дадут зеленый свет, нажать кнопку", - добавил он.

По данным Национального банка Украины, ПриватБанк по размеру общих активов на 1 февраля этого года был самым крупным в стране (731,9 млрд грн), что составило 26,8% от общего размера активов всех 67 действующих банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских соцсетях массово распространяются сообщения от якобы представителей ПриватБанка. Гражданам предлагают "помощь от благотворительного фонда" и дают ссылку на сайт, через который можно получить деньги. На самом деле это фишинг.

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