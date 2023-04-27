Когда в Украине начнут дешеветь помидоры, огурцы и лук: названы сроки

В Украине популярные овощи, значительно подорожавшие этой весной, начнут снижаться в стоимости лишь в середине июня. Речь идет о помидорах, огурцах, луке и т.д.

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До середины июня цены на вышеперечисленные овощи будут продолжать расти. Об этом рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его прогнозу, именно в июне, а точнее к середине месяца, на украинский рынок начнут поступать отечественные продукты. Тогда же цены и начнут идти вниз.

"Овощи начнут дешеветь в середине июня. К середине июня мы будем иметь умеренный рост цен на овощи и чем ближе к этому периоду, тем больше он будет замедляться. Затем, когда на украинский рынок начнут поступать овощи собственного производства, открытого грунта, тогда цены на овощи пойдут вниз", – сказал эксперт.

Пендзин прогнозирует, что уровень инфляции в Украине до конца весны будет сохраняться примерно на текущем уровне. "Речь идет об уровне, грубо говоря, в 1,5-2% в месяц на весь товарный объем потребительской корзины", – подытожил он.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине за неделю подскочили оптовые цены на белокочанную капусту. Популярный среди украинцев овощ за неделю подорожал на 29%. Фермеры отгружают "старую" капусту за 20-25 грн/кг. На ценах в рознице смена скажется несколько позже, пока овощи в супермаркетах продают по 21-23 грн за килограмм.

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