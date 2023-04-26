В Украине стремительно дорожает популярный овощ: фермеры подняли цены сразу на 29%

В Украине за неделю подскочили оптовые цены на белокочанную капусту. Популярный среди украинцев овощ за неделю подорожал на 29%. Фермеры отгружают "старую" капусту по 20-25 грн/кг. На ценах в рознице изменение скажется несколько позже, пока что овощ в супермаркетах продают по 21-23 грн за килограмм.

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Как сообщают аналитики EastFruit, подорожание связано с тем, в хранилищах заканчиваются запасы капусты старого урожая. При этом спрос на овощ остается высоким – и со стороны оптовых компаний, и со стороны розничных сетей.

По словам экспертом, на рост цены также влияют проблемы с логистикой. Их связывают, в первую очередь, со сложными погодными условиями.

Участники рынка не исключают, что подорожание продолжится, пока в продаже не появится новый урожай. "Цены на капусту в Украине в среднем на 40% выше, чем годом ранее... Запасы белокочанной капусты в местных хозяйствах стремительно сокращаются", – резюмируют эксперты.

Кроме капусты, в Украине также значительно подорожали и другие основные овощи, например помидоры, огурцы и лук. Снижение цен на помидоры и огурцы ожидается только летом, отмечают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал, что украинцам не следует ожидать снижения стоимости овощей раньше, чем в начале лета. В этот период в продаже появятся овощи нового урожая с открытого грунта, а до этого будут только тепличные.

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