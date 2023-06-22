Когда в Украине начнут летать гражданские самолеты и как изменятся цены на билеты: озвучен прогноз

В Украине после открытия неба для гражданских самолетов (произойдет после окончания войны) частично возобновить полеты можно будет в срок от нескольких недель до нескольких месяцев, считает авиационный эксперт Богдан Долинце. Также возможно и возвращение международных авиакомпаний, что позволит создать конкуренцию в ценах.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Liga. Издание напоминает: в апреле этого года Евроконтроль опубликовал крайне печальный прогноз: мол, рынок будет недоступен для Украины и ее авиакомпаний по крайней мере до 2029 года. Однако эксперты более оптимистично оценивают ситуацию.

Пример того, как не покидать своих сотрудников на произвол судьбы, продемонстрировала опять же SkyUp. В первые месяцы после закрытия украинского неба работа по контрактам "ветлиза" позволила перевозчику если не заработать, то хотя бы получить финансирование для содержания летного персонала. По крайней мере, на следующие 2-3 года.

По мнению эксперта в авиационном праве Андрея Гука, нынешняя война станет неплохой возможностью для многих украинских авиакомпаний буквально перезапустить бизнес. Это касается, в частности, МАУ. Также он уверен, что точно не уйдет с рынка авиакомпания Bees Airline. Государство же, вероятно, вернется к реализации идеи национального авиаперевозчика, которую поставила на паузу война.

Впрочем, существует риск, что захватить украинский рынок захотят и международные игроки. К примеру, европейские авиакомпании, увидев здесь перспективы, легко могут вернуться, предложив демпинговые цены. Поэтому после открытия воздушного пространства украинский рынок может быстро стать конкурентным.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. Запущен может быть Львовский аэропорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!