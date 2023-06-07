Самолеты вернутся в небо над Украиной? Львовский аэропорт могут открыть до конца войны

В Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. Запущен может быть Львовский аэропорт.

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Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы".

"Возможно открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – сказал Козицкий.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал OBOZREVATEL, что для того, чтобы авиасообщение в Украине возобновилось, нужно открытие воздушного пространства и восстановление инфраструктуры. Ракетные удары страны-террористки России нанесли разрушения некоторым аэропортам.

По его словам, для открытия воздушного пространства нужно, чтобы:

завершилась война и исчез риск военных действий;

восстановился уровень безопасности полетов.

В свою очередь заместитель директора по административным вопросам "Украэроруха" Оксана Ожигова заявила, что для возобновления авиарейсов в Украине нужно, чтобы в воздушном пространстве страны было на 100% безопасно. Пока же страна-террористка атакует ракетами и дронами, такой возможности нет.

"Все, что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом "безопасность". Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано. На сегодняшний день мы делаем шаги, чтобы как можно скорее восстановить полеты" , когда это будет возможно. Но сейчас это все только подготовительная работа", – сказала Ожигова.

Следует отметить, что заявление Козицкого может свидетельствовать о том, что ситуация изменилась. Тем не менее, гарантии безопасности остаются ключевым условием для возобновления авиасообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, лоукостер Wizz Air (Венгрия) уже с 12 июня сменит правила регистрации на рейсы для пассажиров с самыми дешевыми билетами. Речь идет о тех, кто решил недоплачивать за конкретное место в самолете.

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