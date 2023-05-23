Кого ищут работодатели в Украине: названы топ-5 вакансий

В Украине не совпадают пожелания работодателей и тех, кто ищет работу. Так, чаще всего вакансии предлагаются для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров.

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В то же время сами украинцы активнее всего откликаются на совсем другие вакансии. Об этом рассказал директор по коммуникации крупного портала по поиску работы Максим Пилипенко в эфире "Суспільного".

Так, чаще всего соискатели оставляют отзывы на вакансии диджитал-профессий. Это веб-дизайнеры, SMM-менеджеры, видеодизайнеры, верстальщики.

В целом количество предложений работы в Украине выросло. В апреле 2023 года вакансий было в пять раз больше, чем в апреле-2022.

"В прошлом году этот период был рынком работодателя, когда работы было мало, а желающих найти работу много. Сейчас ситуация меняется и рынок труда постепенно переходит к соискателю. Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров", – констатировал Пилипенко.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависить от новостей с фронта. Однако в любом случае рынок труда уже демонстрирует рост.

"Дефицит квалифицированных кадров – это актуальный вопрос для работодателей. Для соискателей здесь наоборот возможность учиться, потому что компании будут внедрять соответствующие программы, развиваться и занимать желаемые должности, расти финансово", – уверен эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты установили, в каких областях Украины легче всего устроиться на работу. При этом число вакансий растет уже даже в прифронтовых регионах.

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