В каких областях Украины легче всего устроиться на работу: эксперт озвучила регионы

В Киеве сейчас наибольшее количество вакансий от работодателей. Много вакансий также в западных областях Украины. Весьма активными стала Черновицкая область, Закарпатье, а также Хмельницкая и Винницкая.

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Об этом рассказала эксперт по рынку труда Мария Абдуллина в эфире телемарафона. Она отметила, что бизнес возобновляется и более консолидирован в городах миллионниках, а также Киеве и на Западе Украины.

"Когда мы видим, как насыщается рынок труда вакансиями - это превзошло все прогнозы, которые были в течение последних 1,5 года. Сегодня мы видим, что количество вакансий в зависимости от ресурса либо достигло условно довоенного уровня, либо уже превысило", – рассказала специалист.

По мнению эксперта, на увеличение вакансий повлияло то, что многие украинцы разных профессий задействованы в обороне страны и несколько миллионов квалифицированных людей выехали за границу. Поэтому работодатели ищут новых рабочих.

При этом самая плохая ситуация наблюдается сейчас в туристической сфере. "Ее "трясло" ковыдом и сейчас добивает война. Но, даже здесь мы видим развитие внутреннего туризма", - сказала Абдуллина.

В свою очередь, стабилизировалась ситуация в сфере обслуживания: отели, рестораны, кафе. Эксперт подчеркнула, что активно насыщается вакансиями эта сфера, особенно на западе: Черновцы, Львов, Закарпатская область и другие.

OBOZREVATEL сообщал ранее: на рынке труда в Украине назревает дефицит квалифицированных кадров. В первую очередь это касается рабочих профессий. Однако стремительного роста зарплат не ожидается.

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