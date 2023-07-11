Количество вакансий взлетело: кого сейчас ищут работодатели в Украине

В Украине в пятерку самых востребованных должностей входят продавцы-консультанты (8 219 вакансий), менеджеры по продажам (6 383), водители (3 277), повара (3 264) и бухгалтеры (3 186). Наибольший прирост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% – до 187 вакансий).

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Преимущественно частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул. Об этом свидетельствуют данные известного кадрового портала.

Как отмечается, количество соискателей работы, которые создали и обновили резюме, в июне уменьшилось (на 4% – до 351 014) по сравнению с маем. Это незначительное колебание, фактически количество резюме сохраняется на уровне апреля 2023 года.

Подавляющее большинство соискателей – женщины (57%). Наибольшую часть, 35% от общего количества, составляют кандидаты 16-24 лет. Что касается опыта, то кандидаты распределяются таким образом:

36% не имеют опыта;

33% имеют более 5 лет опыта;

31% имеют от минимального до 5 лет опыта.

Больше новых кандидатов в июне появилось в Донецкой (+15%), Тернопольской (+9%), Черновицкой (+8%), Волынской (+7%) и Житомирской областях (+6%).

Подавляющее большинство новых кандидатов представляют категории: "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+18%), "Образование, наука" (+15%), "Сфера обслуживания" (+11%), "СМИ, издательство, полиграфия" ( +8%), "Розничная торговля" (+7%), "Маркетинг, реклама, PR" (+5%), "IT, компьютеры, интернет" (+3%).

В разрезе профессий больше всего на рынок труда вышло официантов, а также педагогов: учитель информатики, педагог-организатор, учитель украинского языка, учитель физики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в июне количество предложений по работе в Украине увеличилось на 4% - до 93 882 вакансий. Несколько меньшая динамика роста по сравнению с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%) объясняется наступлением низкого бизнес-сезона. Также повысились и зарплаты.

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