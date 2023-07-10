В Украине летом изменилась ситуация с работой, зарплаты повышаются: в каких областях больше всего вакансий

В июне количество предложений по работе в Украине увеличилось на 4% – до 93 882 вакансий. Несколько меньшая динамика роста по сравнению с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%) объясняется наступлением низкого бизнес-сезона. Также повысились и зарплаты.

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Киевская область впервые пересекла отметку в 30 142 вакансий, что составляет почти треть от общего количества, и остается лидером по количеству работы.

В свою очередь, 2 место занимает Львовская область, где сосредоточено примерно 10% работы в Украине (9 064). Третьей идет Днепропетровская область (8900), а дальше Одесская (6883). Замыкает пятерку Харьковщина (3441).

Как отмечается, в июне работы стало больше и в Херсонской области, несмотря на то, что 6 июня страна-террористка Россия совершила террористический акт и взорвала Каховскую ГЭС. В регионе фиксируется 12% месячного роста до 156 вакансий.

Кроме того, в июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 грн. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% – с 15 000 до 17 000 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине продолжает расти количество вакансий на кадровых порталах, однако оно все еще ниже уровня до полномасштабной войны. Наибольший рост наблюдается в сфере образования и науки (+13%), а количество предложений о работе для учителей начальных классов выросло на 44%.

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