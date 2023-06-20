Компания из Европы тайно поставляет России тепловизоры для войны в Украине: расследование

Литовская компания Yukon тайно поставляет в страну-террористку Россию тепловизоры. Они используются армией агрессора в войне против Украины.

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Однако в самой Yukon заявляют, что поддерживают Украину и не поставляют товары в РФ. Об этом говорится в расследовании Scanner Project.

Так, еще 1 февраля 2023 года глава Северной Осетии Сергей Миняйло передал тепловизоры Pulsar производства Yukon 19-й мотострелковой дивизии страны-террористки. При этом сама компания заявляла, что производит только гражданскую продукцию и не продает ее в зоны боевых действий.

При этом неоднократно "военные" из РФ заявляли об использовании тепловизоров Pulsar в зоне боевых действий. Так, еще в 2014 году российский военный преступник и террорист Игорь Гиркин записывал видеосообщение, в котором благодарил за поставленные ему тепловизоры Pulsar.

После начала полномасштабного вторжения в РФ компания заявила, что вышла с рынка РФ и Белоруссии, однако в пропагандистских каналах неоднократно объявлялось собрание на эти тепловизоры. Журналисты отмечают, что головной офис компании зарегистрирован в Литве, 64% акций принадлежат белорусу Александру Ольшевскому, а остальные – менеджменту компании. Помимо производства в Беларуси Yukon имеет дочерние компании в Латвии, Великобритании, Польше, Украине и России.

Расследователи утверждают, что компания продает свои товары через дочь Мезон-А, которая находится в Смоленске (РФ). В прошлом году компания продала товаров на 417 млн. рублей. Из них 300 млн вывела по договору займа в белорусское подразделение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги на территории страны-террористки России. Это напрямую касается General Electric (GE), которая обслуживала турбины на российских ТЭС и другое оборудование в промышленности.