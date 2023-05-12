Кому в Украине найти работу проще всего: в Кабмине назвали самые затребованные специальности

Чаще всего украинские работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники и т.п.) – 22% от всех поданных вакансий. На втором месте – рабочие по обслуживанию оборудования и машин (водители, трактористы-машинисты с/х производства, токари, операторы заправочных станций и т.п.) – 17%. Средняя же зарплата, согласно поданным в службу занятости вакансиям, составляет 11 тыс. грн.

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Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили, что в настоящее время:

в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тыс. вакансий;

на Едином портале вакансий – 184 тыс. вакансий.

Кем устроится проще всего

Третьей по популярности группой самых затребованных в Украине специалистов – после квалифицированных рабочих с инструментом и рабочих по обслуживанию оборудования и машин – являются учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, инженеры по охране труда. Количество таких вакансий от общего числа составляет 15%.

Следующие – работники сферы торговли и услуг (продавцы, повара, охранники, официанты, социальные рабочие, парикмахеры). Таких вакансий насчитывается 13%.

Что с зарплатами

Как рассказали в правительстве, средний размер заработной платы в поданных в службу занятости вакансиях составил 11 тыс. грн. В частности:

среди работников сферы торговли и услуг – 12 тыс. грн;

квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств – 8 тыс. грн;

квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.

В то же время, подчеркивается, в базе данных Госслужбы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой в 40 тыс. грн и выше. Такие деньги предлагают, в частности:

литейщикам металлов и сплавов – 70 тыс. грн;

слесарям-инструментальщикам – 60 тыс. грн;

кузнецам на молотах и прессах – 50 тыс. грн;

слесарям-электрикам по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин – 50 тыс. грн;

водителям – 50 тыс. грн;

машинистам бульдозера – 46 тыс. грн;

поварам – 45 тыс. грн;

трактористам – 43 тыс. грн;

токарям – 40 тыс. грн.

"Следует отметить, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы по выполнению сложных задач. Или за работу в особых условиях", – подчеркнули в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным крупного кадрового портала, среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 19 000 грн. При этом разброс огромный – от средних 120 000 грн у full stack програмистов до 8 000 грн у стикеровщиков.

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