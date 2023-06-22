Кому в Украине платят от 40 тыс. грн без опыта работы: названы вакансии 

В Украине некоторым работникам без опыта работы предлагают зарплаты от 45 тыс. грн. При этом для такой зарплаты необходимо иметь специальные навыки, к примеру, знание иностранного языка.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Оператору со знанием английского языка предлагают зарплаты в размере до 45 тыс. грн. Среди таких вакансиях:

Водитель такси без опыта работы может зарабатывать 20-30 тыс. грн в месяц. Водитель может зарабатывать до 75% от заказа, работодатель предоставляет автомобиль. Условия для соискателя: стаж вождения от трех лет, вежливость. Компания гарантирует своевременное начисление заработной платы и дополнительные выплаты.

Консультант по вопросам финансового урегулирования. В Украине микрофинансовые организации (предоставляют микрокредиты) предлагают работу консультантам без опыта работы. Среди обязанностей: консультация клиентов касательно отсрочки, пролангации договора и составления индивидуальных договоров. Размер заработной платы, которую обещают сотруднику, составляет от 18 тыс. до 35 тыс. грн.

Администратор соцсетей без опыта работы может зарабатывать от 20 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. Обязательное условие – опыт в общении, умение быстро решать проблемы. Требования к соискателям: ответственность, умение работать в команде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую работу украинцам предлагают в одной из самых богатых стран в мире. В Норвегии можно зарабатывать около 4 тыс. евро в месяц.

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