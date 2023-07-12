Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты: озвучено топ-10 сфер

В Украине в июне некоторым специалистам предлагали робот с зарплатой до 55 тысяч гривен. В частности, на такой оклад могут претендовать медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламу на информационных площадках).

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, опубликовано 10 самых высоких средних зарплат по профессиям (не руководителей, не из IТ):

55 тыс. грн – медиабаер;

40 тыс. грн – водитель-международник;

35 тыс. грн – эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами;

34 тыс. грн – бизнес-аналитик;

32,5 тыс. грн – рихтовщик, риелтор;

31,5 тыс. грн – 3D-визуализатор;

31 тыс. грн – координатор по сбыту;

30 тыс. грн – автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели;

29 тыс. грн – курьер по авто;

28 тыс. грн – автоэлектрик, менеджер по развитию.

При этом наименьшие зарплаты – от 7 до 10 тыс. грн получают:

консьерж;

санитар;

уборщик;

посудомойщик;

портье.

Зарплаты в июне выросли

В июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 грн. Так, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% – с 15 тыс. до 17 тыс. грн.

Среди областей зарплата выросла в Киевской (с 18,2 тыс. до 18,7 тыс. грн), Львовской (с 16 тыс. до 16,7 тыс. грн), Одесской (с 16 тыс. до 16,2 тыс. грн) и Харьковской (с 15 тыс. до тыс. грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в пятерку самых востребованных должностей входят продавцы-консультанты (8219 вакансий), менеджеры по продажам (6383), водители (3277), повара (3264) и бухгалтеры (3186). Наибольший прирост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% – до 187 вакансий).

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