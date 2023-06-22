"Конкурент" Boeing и Airbus: Китай выбросил Россию из проекта совместного самолета

Китай исключил страну-террористку Россию из проекта лайнера CR929, разрабатываемого с 2017 года. Так, страны планировали создать конкурента корпорациям Boeing и Airbus.

Видео дня

На авиасалоне в Ле-Бурже новый самолет вместимостью 280 пассажиров, создание которого оценивали в $50 млрд, был представлен как собственная китайская разработка, в которой не участвовали ни Россия, ни Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Об этом сообщает The Air Current.

Аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны-участницы проекта (C — China, Китай; R — Russia, Россия), но китайский партнер СOMAC решил отказаться от услуг ОАК, которая изначально должна была создать планер и хотела принять участие в создании двигателей. Источник в отрасли подтвердил изданию, что РФ исключена из проекта, поэтому Пекин решил продолжать его своими силами.

Проблемы с российским участием в создании самолета, который в 2023-м совершил первый полет, начались с первых лет. СOMAC отказался предполагать Россию к получению доходов от продаж самолета на внутреннем китайском рынке.

При этом ОАК предлагалась повышенная доля продаж в мире (70%). Но именно в Китае ожидался спрос на самолет в количестве 3 тысяч машин, в то время как его мировые перспективы были непонятны.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине и введения западных санкций против российской авиаотрасли , Китай решил отказаться от всех российских наработок в CR929 и заменить их западными.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская консалтинговая фирма Oliver Wyman спрогнозировала, что к 2026 году российские авиакомпании могут потерять половину из своих 736 самолетов, а к 2033 году более 3/4 из них будут разобраны на запасные части. Причина – после "перерегистрации", а на самом деле кражи Россией самолетов Airbus и Boeing, небо за пределами РФ для них закрыто не только на полеты, но и на обслуживание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!