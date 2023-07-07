Контрабанда техники Apple в Украину: в деле о "ничейных смартфонах" арестовали перевозчика

В деле о незаконном ввозе в Украину техники Apple на 100 млн грн появились новые доказательства. Перевозчика уже арестовали, кроме того был обнаружен служебный подлог.

Видео дня

Речь идет о незаконной поставке почти 2000 смартфонов, планшетов и ноутбуков, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Схема привела к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины более чем на 14 млн грн.

"Микроавтобус с товарами пересек границу по "зеленому коридору" через пункт пропуска Закарпатской таможни без соответствующего оформления и уплаты налогов. Технику изъяли, а перевозчику, который не мог объяснить, кому принадлежит груз, сообщили о подозрении и суд отпустил его под залог", – сообщили в БЭБ.

Там напомнили, что дело получило резонанс из-за его рассмотрения на Временной следственной комиссии Верховной Рады под председательством народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"). В ВСК обратилась компания, объявившая себя собственником имущества, и пожаловалась на безосновательное давление со стороны БЭБ.

"Оказалось, что документы предоставленные депутатам, имеют признаки подделки. Уже после задержания груза должностными лицами предприятия были выданы накладные требования по якобы внутреннему перемещению товаров. Документы подали в суд при попытке снятия ареста с вещественных доказательств. По этому факту детективы Бюро начали дополнительное уголовное производство по ч. 1 статьи 366 Уголовного Кодекса Украины (служебный подлог)", – сообщили в бюро.

При этом самому же перевозчику была избрана мера пресечения в виде залога и обязательством сдать паспорта. Отмечается, что эти обязательства обвиняемый нарушил – уехал за границу со скрытым паспортом. После этого столичный суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.

"Официальный собственник имущества до сих пор не установлен, а заявления о давлении детективов БЭБ оказались попыткой избежать уголовной ответственности и завладеть незаконно ввозимым товаром. Сейчас Бюро экономической безопасности решается вопрос передачи арестованных смартфонов, планшетов и ноутбуков в АРМА", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Львовской таможни уволили двух работников, которые пропустили через границу грузовик с контрабандой. Уголовное наказание представители таможни не понесли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!