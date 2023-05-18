Коньяк "Арарат" уходит из России: в Армении сделали заявление

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк "Арарат", прекратит экспорт напитка на российский рынок. Армянский завод входит во французскую алкогольную группу Pernod Ricard –она приняла решение о выходе из РФ.

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О том, что "Арарат" больше не будет поставляться в РФ, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян. "Я не получал официальной информации... Но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", – цитирует Керобяна News.am.

Он пообещал, что правительство страны будет "оперативно реагировать" на изменения. "Мы должны увидеть, какой будет ситуация и какие изменения последуют за ней... Не скажу, что все идеально, но пока все идет без каких-либо потрясений", – отметил армянский министр.

Pernod Ricard выпускает элитный коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca. Компания заявляла, что также планирует прекратить распространение своего портфеля местных брендов в Россию. Именно последнее решение касается бренда "Арарат".

Как сообщал OBOZREVATEL, флагманом массового отказа брендов Pernod Ricard от возвращения на рынок РФ стала шведская компания Absolut Company. Производитель одноименной водки на фоне общественной критики отказался от повторного захода в России, несмотря на решение материнской компании. Финская Minttu, которая входит в состав Pernod Ricard, также сразу отказалась от поставок в РФ.

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