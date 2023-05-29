Курс доллара в июне: украинцам объяснили, от чего теперь зависит стабильность гривни

Курс доллара и евро в Украине в июне уже традиционно будет зависеть от событий на фронте. Однако, если не произойдет существенных изменений, гривня останется стабильной – в майском коридоре 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

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Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он перечислил и другие факторы, от которых зависит курс доллара в Украине:

Действия Национального банка (НБУ)

В первую очередь, речь идет о сохранении баланса между спросом и предложением на межбанковском рынке. Для этого НБУ отслеживает ситуацию и в зависимости от нее покупает или продает валюту. Однако кроме этого Нацбанк занялся популяризацией гривневых депозитов, что также играет в пользу украинской валюты.

Общая экономическая ситуация

По словам Лесового, стабильности гривни помогают: развитие всех сфер экономики, постепенная активизация малого и среднего бизнеса, а также участие предпринимателей в программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экспортный потенциал

Кроме продления "зернового соглашения", можно ожидать постепенное расширение и логистических возможностей и увеличение перечня экспортируемых товаров и сырья. Это позитивно повлияет на гривню.

Помощь от партнеров

"Своевременность и объем международной финансовой помощи, львиная доля которой идет на покрытие дефицита государственного бюджета, – это весомая основа для стабильности экономики", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая курс наличного доллара в банках Украины немного снизился. Утром стоимость американской валюты в среднем составляла 37,25/37,6 грн за доллар (покупка/продажа).

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