В Украине переписали курс доллара: банки установили новые цены на валюту

Курс наличного доллара в банках Украины снизился 17 мая. Стоимость американской валюты составляет в среднем 37,3/37,7 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара за сутки упал на 5 копеек в покупке и сразу на 10 копеек – в продаже.

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Дешевле всего доллары среди крупнейших финучреждений продает Универсал Банк (по 37,6 грн), а самый высокий курс в продаже установил Ощадбанк (38,15 грн). Покупает доллары по самой низкой цене ОТП Банк (36,9 грн), а по самой высокой – Креди Агриколь (37,3 грн).

В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно ниже. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однак курс евро, который не заморожен, изменился – 17 мая он повысился на 4 коп., до 39,81 грн.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,5 грн, средний курс продажи составляет 37,6 грн. Евро на "валютном аукционе" 17 мая продают по 40,91 грн, а покупают – по 41,1 грн.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Что будет с курсом доллара

По прогнозам экспертов, курс доллара может остаться на прежнем уровне и в начале лета. Главным риском специалисты называют возможную отмену фиксированного курса, что прописано в меморандуме Украины и МВФ. В таком случае наличный курс может повыситься до 40 грн/долл. Такую цену украинцы уже видели в обменниках в 2022 году.

Тем не менее, НБУ привязал отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине на данный момент больше всего зависит от международной финансовой помощи нашему государству. Поэтому пока союзники поддерживают Украину, о катастрофической девальвации гривни речи не идет.

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