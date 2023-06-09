Курс доллара в Украине устремился к нижней черте: банкир назвал цену

На неделе с 12 июня в Украине ожидаются небольшие колебания курса доллара. Диапазон изменений составит до 30-50 коп. Курс доллара, вероятно, приблизится к нижней планке в 37 грн, но не пробьет ее.

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В целом же валютный рынок вышел на "летнее плато". Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он также отметил, что на валютный рынок в середине июня в целом будет влиять сразу несколько факторов. Это:

работа НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением на валютную наличность;

стратегия Нацбанка по популяризации гривны, прежде всего, за счет внедрения трехмесячных депозитных сертификатов под 25%;

макрофинансовые поступления от международных партнеров, которые покрывают львиную долю предусмотренных госбюджетом расходов;

военно-техническая помощь Украине;

эффективность "зернового соглашения", работу которого постоянно пытается сорвать Россия;

внутренняя экономическая ситуация: развитие малого и среднего бизнеса, активизация работы крупных предприятий и соответственно рост поступлений в бюджет из внутренних источников (налоги и сборы);

ситуация на фронте и эффективность противостояния российскому ракетному террору.

Также Лесовой не исключает, что на следующей неделе НБУ может пересмотреть размер учетной ставки. Это также потенциально отразится на курсовых показателях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки и обменники отказываются принимать часть купюр. Украинцы массово жалуются: при обмене просят заплатить дополнительную комиссию в размере 10-14%, а некоторые банкноты вообще не принимают.

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