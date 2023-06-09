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Курс доллара в Украине устремился к нижней черте: банкир назвал цену

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Каким будет курс доллара в Украине в июне

На неделе с 12 июня в Украине ожидаются небольшие колебания курса доллара. Диапазон изменений составит до 30-50 коп. Курс доллара, вероятно, приблизится к нижней планке в 37 грн, но не пробьет ее.

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В целом же валютный рынок вышел на "летнее плато". Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он также отметил, что на валютный рынок в середине июня в целом будет влиять сразу несколько факторов. Это:

  • работа НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением на валютную наличность;
  • стратегия Нацбанка по популяризации гривны, прежде всего, за счет внедрения трехмесячных депозитных сертификатов под 25%;
  • макрофинансовые поступления от международных партнеров, которые покрывают львиную долю предусмотренных госбюджетом расходов;
  • военно-техническая помощь Украине;
  • эффективность "зернового соглашения", работу которого постоянно пытается сорвать Россия;
  • внутренняя экономическая ситуация: развитие малого и среднего бизнеса, активизация работы крупных предприятий и соответственно рост поступлений в бюджет из внутренних источников (налоги и сборы);
  • ситуация на фронте и эффективность противостояния российскому ракетному террору.

Также Лесовой не исключает, что на следующей неделе НБУ может пересмотреть размер учетной ставки. Это также потенциально отразится на курсовых показателях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки и обменники отказываются принимать часть купюр. Украинцы массово жалуются: при обмене просят заплатить дополнительную комиссию в размере 10-14%, а некоторые банкноты вообще не принимают.

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