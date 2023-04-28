Курс валют в Украине изменится в начале мая: названа максимальная стоимость доллара и евро

Курс доллара до 3 апреля в украинским банках и обменниках останется относительно стабильным, зато на рынке евро возможны заметные колебания. Максимальная стоимость наличной американской валюты может составить 38,4 грн, а европейской – 42 грн.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он предоставил такие прогнозы:

курс наличного доллара в большинстве банков будет находиться в границах 37,2 грн до 38,4 грн . В обменниках финкомпаний коридор составит 37,35-38,15 грн .

. В обменниках финкомпаний коридор составит . курс наличного евро в банках ожидается в коридоре 40,2-42 грн, в обменниках – 40,5-41,9 грн.

На наличном рынке разница между покупкой и продажей доллара будет составлять 20-40 коп., евро - от 25 коп. до 1,2 грн. "Отдельные обменники в районах с меньшей конкуренцией периодически будут пытаться выставить и по доллару спред до 1 грн. Но я советую в таком случае не спешить продавать или покупать валюту именно в этих обменниках, лучше поискать более выгодные варианты", – отметил аналитик.

Козырев уточнил, что курс доллара на данный момент активно поддерживается Нацбанком, который почти каждый день продает валюту на межбановском рынке, и таким образом "гасит" спрос на доллары.

"Это продолжится и в дальнейшем. Потому что проблемы по экспорту зерна – "зеленому коридору" и поставкам в страны ЕС – остаются. Национальному банку нужно закрывать дефицит предложения валюты со стороны агроэкспотеров", – объяснил Козырев.

А вот стоимость евро на межбанке, как отмечает аналитик, будет реагировать на ситуацию с парой евро-доллар на международном рынке. Она будет во многом зависеть от итогов заседаний ФРС США и Европейского центробанка.

Стоит отметить, что официальный курс доллара от НБУ остается зафиксированным на уровне 36,6 грн. И, как отмечает заместитель директора ЦЭС Мария Репко, до конца 2023 года гривню вряд ли отпустят в свободное плаванье.

"Не думаем, что переход к гибкому курсообразованию состоится до конца 2023 года. Снятие валютных ограничений станет возможным (и необходимым для привлечения частного капитала на восстановление) после войны", – отметила Репко.

Она добавила, что Международный валютный фонд (МВФ) предписывает Украине возвращение к плавающему курсообразованию с середины 2024 и только при условии, что "позволят обстоятельства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наличный курс доллара 28 апрелясоставил 37,40/38 грн (покупка/продажа). Дороже всего в этот день было покупать валюту в Ощадбанке.

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