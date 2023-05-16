Курс валют в Украине могут переписать в начале лета: будет ли доллар по 40 грн

Украинская гривня последние месяцы демонстрирует устойчивую стабильность – курс держится значительно ниже 40 грн/долл., которые фиксировались в 2022 году. Летом 2023 года ситуация вряд ли изменится, однако существуют причины, которые в теории могут подтолкнуть доллар к росту.

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Как рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук "24 каналу", наличный доллар может подорожать до 40 грн, если Нацбанк все-таки отменит фиксированный официальный курс согласно договоренностям с Международным валютным фондом (МВФ). Аналитик считает, что время для такого решения еще не пришло.

"Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас же в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет",– отметил Кушнирук.

При этом глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что стрессом для валютного рынка может стать возвращение акцизов на топливо с 1 июля. Она предполагает, что такое решение повысит импорт горючего по "старым" ценам, что спровоцирует спрос на валюту.

Впрочем, с этим предположением не соглашается Кушнирук. Он считает, что эффект может даже быть обратным – в сторону укрепления гривни.

"Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится", – отмечает эксперт.

В целом курс доллара в начале лета будет зависеть от решений Нацбанка, говорит Кушнирук. Если регулятор пойдет на плановую девальвацию, это может привести и росту наличного курса доллара. Однако если таких решений не последует, в июне ситуация с курсом будет такая же, как и сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличный курс доллара в Украине 16 мая составил 37,35/37,8 грн за доллар (покупка/продажа). Стоимость валюты в покупке за сутки снизилась на 5 копеек, при этом в продаже курс не менялся.

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