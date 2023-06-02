Лучше выбросить, чем снизить цену: продавцы в Украине сгноили десятки ящиков клубники. Видео

В Украине в одном из супермаркетов выбросили десятки ящиков с испорченной клубникой. Ягода сгнила, пока ее пытались продать.

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Соответствующее видео опубликовал одесский паблик в Telegram. При этом отмечается, что ролик был снят в Днепре (видео можно посмотреть ниже на этой странице). Ящики с клубникой выставили возле магазина.

"Лучше выбросить, чем снизить цену. Днепр. В Одессе клубнику уже можно купить по 50 гривен за кило. Местами есть дешевле или чуть дороже", – говорится в описании ролика. Реакции читателей на такой факт – в основном гневные.

При этом, как пишут жители Днепра в локальной группе в Facebook, цены на клубнику в городе упали. Ягоду на рынках можно купить не дороже, чем в той же Одессе.

"Ппокупала на Озерке. Цена колебалась от 40 до 70 грн. Я купила по 60", "На вечернем рынке возле старого цирка по 40 грн/кг", – пишут местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Украине ожидается дефицит значительного количества ягод и фруктов. Поэтому значительного уменьшения цен ожидать не стоит. При этом по прогнозам экспертов будет достаточным урожай арбузов.

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