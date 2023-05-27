Что будет с ценами на фрукты и ягоды в Украине: озвучен прогноз на лето

Летом в Украине ожидается дефицит значительного количества ягод и фруктов. Поэтому значительного уменьшения цен ожидать не стоит. При этом по прогнозам экспертов будет достаточным урожай арбузов.

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Как сообщает издание EastFruit со ссылкой на экспертку рынка Екатерину Ничаеву, сезон фруктов будет значительно короче. Это также отразится и на стоимости продукции.

Что будет с ценами на ягоды

Низких цен ждать не стоит. Сезон клубники начался на 2-3 недели позже, соответственно, продлится меньше. Урожай ожидается в объемах на 20-30% ниже. Также плохая ситуация с фруктами. Холодная и дождливая весна плохо повлияла на урожай абрикоса и персика, ожидается дефицит. Придется покупать импортную продукцию из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Не будет проблем со сливой (урожай увеличится на 20%).

Виноград придется покупать за границей, а яблок будет достаточно

Украинские фермерские хозяйства не делают ставку на выращивание винограда из-за высокой конкуренции с Молдовой. Есть риски при выращивании этой культуры и относительно низкая маржинальность. Поэтому в этом сезоне на рынке будет преимущественно молдавский, греческий, македонский и турецкий виноград.

В то же время, украинские поставщики яблоки сейчас наоборот переориентируются на экспорт. Во-первых, украинские яблоки очень хорошо зарекомендовали себя на международном рынке. Во-вторых, экспортная цена выше, чем на внутреннем рынке. При этом, по предварительной информации, к сожалению, урожай яблок будет хуже, чем в прошлом. Такая проблема вызвана неблагоприятными погодными условиями весной и повышением цен на удобрения.

Арбузов будет достаточно

Из-за существенного дефицита в прошлом сезоне многие украинские фермеры посадили бахчевые культуры в этом году в Одесском регионе. Благодаря этому урожай обещает быть намного выше, чем в прошлом, а цена значительно ниже. Импортировать бахчевой из Греции и Турции будут только до тех пор, пока на прилавках появится украинский урожай. Это, безусловно, положительно повлияет на стоимость фруктов, они будут стоить дешевле.

Благодаря героическим усилиям ВСУ часть территории Херсонской области деоккупирована. Там, где это возможно, фермеры взорвали овощи и бахчевые. В этом году украинский ритейл рассчитывает на херсонские арбузы.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что украинцам рекомендуют покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов, поскольку там можно проверить срок годности товаров и попросить документы производителя. Опаснее всего покупать товары на рынках.

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