Лук в Украине уже стоит дороже, чем в Швеции: что происходит и почему возник дефицит

Цены на лук в Украине вышли на свои пиковые значения из-за традиционного весеннего дефицита. В супермаркетах ключевой овощ продают по 60-70 грн за килограмм. Эта цена даже выше, чем в дорогой для жизни и к тому же северной Швеции. Впрочем, уже в ближайшее время лук в Украине может резко подешеветь.

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Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL. Так, по данным сервисов по отслеживанию цен, лук в Швеции в конце мая 2023 года стоил 16,95 крон, или 57,46 грн за килограмм.

В то же время в украинской сети супермаркетов "АТБ" кило лука продают по 59,95 грн. Но это самая низкая "магазинная" цена. В "Новусе", к примеру, лук стоит почти 70 грн за килограмм.

Почему лук в Украине такой дорогой и что будет дальше

Главная причина дороговизны овоща – сезонный дефицит. Как объясняли аналитики EastFruit, в конце мая в в Украине почти не осталось местного репчатого лука старого урожая. Овощ нового урожая на тот момент еще не поступил в продажу.

Лук пришлось импортировать. Однако в ЕС цены на прошлогодний репчатый лук тоже растут. В результате закупочные цены (то, что платят торговые сети фермерам) подскочили до рекордных 48 грн/кг.

Зато в первых числах июня в Украине начинает массово поступать в продажу лук нового урожая. Это уже позволило "сбить" закупочные цены до 40-46 грн/кг.

В рознице удешевление лука еще не заметно, однако в ближайшие недели овощ заметно подешевеет и на прилавках магазинов. Уже с последних дней мая большинство оптовых компаний практически полностью переориентировались на закупки лука нового урожая из украинских хозяйств. Импорт же сходит на нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, несмотря на годовую инфляцию выше 20%, подешевели некоторые продукты. Самое существенное падение цен с начала 2023 года продемонстрировали гречка и свекла.

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