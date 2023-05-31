В Украине резко подешевели два популярных продукта: какие цены

В Украине, несмотря на годовую инфляцию выше 20%, подешевели некоторые продукты. Самое существенное падение цен с начала 2023 года продемонстрировали гречка и свекла.

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Об этом сообщил директор Института аграрной экономики, академик Юрий Лупенко. По его словам, в апреле-2023 по сравнению с декабрем-2022:

цены на гречневую крупу уменьшились на 19,9% (за апрель -4,2%) ;

; на свеклу – на 20% (за апрель -9,9%).

"Это наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания, помесячную динамику потребительских цен на которые отслеживает Госстат", – отметил Лупенко. Основанием для выводов стали данные Госстата за апрель, опубликованные в мае.

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, в конце мая гречка в украинских супермаркетах продается по цене от 45 грн/кг. По такой цене обычно продают крупу под собственными марками торговых сетей.

Свеклу можно найти о цене от 6,9 грн до 10 грн за килограмм. Стоимость зависит от размера и кондиции овоща.

Также, по словам Лупенко, в апреле существенно уменьшились цены еще на ряд продуктов. Это:

пшеничные крупы (-7%);

яйца (-6,9%;

рис (-4,9%);

ячневая крупа (-3,3%);

манка (-2,9%).

В то же время лидерами по росту цен стали овощи борщевого набора. Морковь с начала года подорожала на 96%, капуста на 83,5% а лук – на 72%.

"На потребительском рынке под давлением ожидания поступления сезонной продукции в первую очередь от нового урожая происходит существенное уменьшение цен на продукты питания. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупу, яйца и молочные продукты", – подытожил Лупенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расчетам Минагропрода, Украина в 2023 году сможет полностью обеспечить себя гречкой. То есть импорт крупы может вообще не понадобиться, дефицита не будет, а цены, вероятно, останутся стабильными.

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