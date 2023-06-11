Махинации на 206 млн грн: Тимошенко с нардепами пришли в суд брать на поруки фигуранта "газовой" схемы

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с группой депутатов от фракции 11 июня пришли в ВАКС (Высший антикоррупционный суд) брать на поруки фигуранта дела о махинациях на 206 млн грн. Речь идет о бизнесмене из Полтавы Сергее Белашове.

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Он фигурирует по делу о махинациях при закупке газа для нужд госкомпании "Укрзалізниця". Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

ВАКС избирает меру пресечения полтавскому бизнесмену. Белашов возглавляет фракцию "Батькивщины" в Полтавском облсовете и владеет банком "Украинский капитал".

"В зале ВАКС, где выбирают меру пречения Белашову, видим большой десант из депутатов от "Батькивщины", которые хотят брать его на поруки. Кроме Юлии Тимошенко прибыли Валентин Наливайченко, Иван Крулько, Вадим Ивченко, Иван Кириленко и другие", – говорится в сообщении.

Что произошло?

Детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) выяснили, что с декабря 2016 по январь 2020 должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки газа в обход тендерных процедур.

Так, по версии следствия, участники "газовой" схемы согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 грн. на 1000 куб. м. При этом должностные лица "Укрзалізниці" сознательно скрывали более выгодные ценовые предложения, поступавшие от участников рынка газа, фактически отдав предпочтение двум компаниям. Полученные взятки распределялись между широким кругом участников преступного сговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, на рабочих местах руководства "Укрзализныци" состоялись обыски. Чиновников подозревают в злоупотреблениях, связанных с госзакупками для УЗ.

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