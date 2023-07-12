Microsoft через суд разблокировала крупнейшую сделку в истории игровой индустрии: что дальше

Корпорация Microsoft в суде разблокировала покупку игрового гиганта Activision Blizzard за на $69 млрд. Это поглощение студии, которая выпустила легендарные Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Overwatch, – рекордная сделка в истории игровой индустрии. Теперь сделка может быть завершена до 18 июля, однако процесс может и затянуться.

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Об этом сообщает Bloomberg. Покупка Blizzard была приостановлена, т.к. американский регулятор (Федеральная торговая комиссия, FTC) все еще проводит слушания по поводу такого крупного поглощения.

Однако судья Жаклин Скотт Корли вынесла новое решение. В нем говорится, что Microsoft может закрыть слияние с Activision до предельного срока 18 июля. Правда, пока что это все равно не касается Великобритании – там антимонопольный регулятор вообще запретил эту сделку.

Впрочем, после решения в США мнение надзорного органа в Британии изменилось. Там уже готовы "решать проблему компании". Регулятор Великобритании является одной из самых влиятельных организаций, решающих судьбу сделки, наряду с аналогичными органами в ЕС и США

Обе компании отказались от комментариев. На фоне решения в США акции Activision Blizzard выросли на 6%, а акции Microsoft упали менее чем на 1%. Таким образом рыночная оценка двух компании практически сравнялась.

В FTC же остались недовольны судебным решением и, вероятно, готовятся его обжаловать. "Мы разочарованы таким исходом, учитывая явную угрозу, которую это слияние представляет для открытой конкуренции в сфере облачных игр, сервисов подписок и консолей. В ближайшие дни мы объявим о нашем следующем шаге в продолжении борьбы за сохранение конкуренции и защиту потребителей", – заявил представитель FTC Дуглас Фаррар.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия Blizzard как бренд находится далеко не в лучшем положении: за последние годы ее репутацию подмочили скандалы из-за сексизма, плохих условий работы, масштабных увольнений и "слитых" ожиданий поклонников видеоигр. В Microsoft покупку студии рассматривают как инвестицию в развитие игр на ПК, мобильных устройствах и консолях.

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