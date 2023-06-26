Миллионы долларов, яхты и энергокомпании: чем владеет Пригожин и как он на это "заработал"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заработал сотни миллионов долларов во время спецопераций преступной группировки в Африке и на Ближнем Востоке. Он владеет яхтой и контролирует компанию, которая получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что "вагнеровцы" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны.

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Так, основатель ЧВК получил более $250 млн дохода за последние 4 года от добычи нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и т.д. Об этом говорится в материале Financial Times.

Пригожин также владеет компанией Evro Polis, получившей энергетические концессии от Асада. В 2018 году правительство США наложило санкции на эту компанию. Однако отчетность Evro Polis показывает, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020-м компания продолжала генерировать продажи на сумму $134 млн, а чистая прибыль составила $90 млн.

Компания M Invest, приближенная к Пригожину, занимается добычей золота в Судане. Она подверглась санкциям Штатов в июле 2020 года.

В свою очередь яхта St. Vitamin фигурировала как имущество Пригожина в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального еще в октябре 2016 года. О ней упоминала в соцсетях дочь Пригожина Полина.

Длина яхты составляет 37 метров, стоимость – 5 млн евро. Дочь Пригожина сообщала, что на яхте есть 2 палубы, 6 спален, гостиная, терраса, столовая, кухня и каюта для персонала.

Также у террориста есть свой личный самолет M-VITO. Как заявляла дочь Пригожина, на этом самолете семья регулярно летает, об этом шла речь в расследовании ФБК. На фото по этому расследованию видно, что у самолета есть регистрационный номер M-VITO.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, неудачный мятеж ПИК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обвалил российский рубль до минимума за 15 месяцев, то есть практически с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Курс доллара для россиян подскочил до максимума за 2023 год.

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