Могут вырасти на 35%: бизнесу в Украине готовят новые предельные цены на электроэнергию

В Украина планируют значительно повысить предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Изменения могут быть введены уже с 30 июня.

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Об этом свидетельствует проект постановления, который обнародовала профильная нацкомиссия (НКРЭКУ). Документ еще не принят окончательно, это может произойти после обработки замечаний и предложений.

Согласно проекту, предлагается установить на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальные предельные цены:

для часов минимальной нагрузки – 2706,63 грн/ МВт*ч;

для часов максимальной нагрузки – 5413,26 грн/МВт*ч.

Сейчас расценки находятся на уровне 2000 и 4000 грн/МВт*ч соответственно. Таким образом, возможное повышение составляет 35,3%.

Кроме того, минимальная предельная цена для рынка "на сутки вперед" составит 10 грн за МВт*ч. Для балансирующего рынка НКРЭКУ предлагает установить максимальную предельную стоимость на уровне 125% от цены РСВ, а минимальную – 0,01 грн/МВт*ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня для бытовых потребителей в Украине действует единый тариф на электроэнергию. 1 кВт*час стоит 2,64 грн. В результате повышения тарифа на электроэнергию час просмотра телевизора с июня в среднем подорожал с 14 до 26 копеек. А за час использования компьютера цена выросла с 26 до 47,5 копейки.

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