Мошенники открыли охоту на клиентов "Укрпочты": как работает новая схема обмана

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана с использованием SMS-рассылки якобы от "Укрпочты". В сообщениях украинцев вынуждают пройти по фишинговой ссылке, в результате чего мошенники могут получить банковские данные жертв и обчистить их карточки.

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О новой схеме предупредили в самой "Укрпочте". Там призвали не переходить ни по каким ссылкам из SMS, кроме официального сайта, адрес которого https://www.ukrposhta.ua.

Любые изменения в этом URL-адресе свидетельствуют, что ссылка – мошенническая. "Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке", – предупредили в компании.

В сообщениях, которые рассылают мошенники, чаще всего говорится о невозможности доставить посылку. В тексте это объясняется "отсутствием адреса", а ссылку дают под видом формы для обновления адреса и формирования запроса на доставку.

Адрес такой ссылки содержит лишние символы, которых нет у настоящего интернет-адреса "Укрпочты". Кроме того, в конце ссылки значится не ".ua", а ".сom".

"Укрпочта" также просит украинцев, которые получили мошеннические сообщения, обращаться в контакт-центр. Сделать это можно по телефону 0 800 300 545, через электронную почту [email protected] или в соцсетях компании.

Фишинг-мошенничество активно используют преступники по всему миру. Жертв под разными предлогами заставляют переходить по фальшивым ссылкам и открывать сайты-клоны, которые могут на вид почти ничем не отличаться от официальных. На таких ресурсах-двойниках люди оставляют данные своих банковских карт и персональные пароли от аккаунтов. В результате на жертвах фишинга мошенники ежегодно зарабатывают сотни миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" отменит бандероли как отдельный вид почтовых отправлений с 1 июля. К тому же компания анонсировала уменьшение тарифов на отправку посылок в США.

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