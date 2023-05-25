Тарифы и бандероли: "Укрпочта" вводит новые правила с 1 июня

Компания "Укрпочта" отменит бандероли как отдельный вид почтовых отправлений с 1 июля. К тому же компания анонсировала уменьшение тарифов на отправку посылок в США.

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Скидки будут доступны уже с 1 июня. Об этом написал в своем Telegram-канале генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Благодаря подписанному с Почтой США соглашению PRIME, "Укрпочта" снижает тарифы на США с 1 июня. Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Британия, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом. Поэтому есть, как минимум, на 8% больше причин пересылать по Укрпочте, чтобы поддержать свой бизнес или порадовать посылкой семью", – отметил он.

В свою очередь "бандеролька, которую нужно было оклеивать марками, уходит в прошлое", добавил гендиректор компании. Клиентам советуют использовать марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто отправлять посылки.

"Да сразу и оплатить. А марки, безусловно, можно и нужно собирать для истории, отправки писем и открыток по Украине и всему миру", – добавил Смелянский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в "Укрпочте" обновили услугу переадресации почтовых отправлений. Подать заявление на него можно на сайте компании. Стоимость услуги – 50 грн.