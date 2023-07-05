На 20% дешевле: рекордные цены на ключевой овощ в Украине пошли вниз

На этой неделе в Украине наблюдается снижение отпускных цен на картофель нового урожая. Ключевая причина – улучшение погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей, что привело к увеличению предложения картофеля на украинском рынке.

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Производители предлагают к продаже картофель нового урожая по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Об этом говорится в материале EastFruit.

Основной причиной понижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. Но качество предлагаемой продукции чаще всего невысокое, что оказывает давление на цены в данном сегменте.

Отмечается, что в начале июля в 2022-м цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сейчас. При этом аналитики не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, с увеличением предложения картофеля на рынке.

Сколько стоит картофель на рынках?

Минимальная стоимость раннего отечественного картофеля составляет 12 грн/кг, средняя – 13,5 грн/кг, максимальная – 15 грн/кг, свидетельствуют данные львовского рынка "Шувар". А на рынке "Столичный" минимальная цена молодого картофеля достигает 20 грн/кг, средняя – 25 грн/кг, максимальная – 28 грн/кг.

В супермаркетах ценовая ситуация немного другая. Еще не все торговые сети получили молодую картошку в продажу. Цены на продукт, если он есть в наличии, стартуют с 30 грн/кг (например, в "АТБ" и "Варусе").

Цены в "Новусе" несколько выше. Сеть предлагает молодую картошку по ценам от 31 до 50 грн за кило в зависимости от сорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Украине ожидается повышение цен на продукты в Украине. При этом существенного удорожания продовольствия не будет из-за замедления инфляции до 15,5% из заложенных 28%.

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