Стало известно, вырастут ли осенью цены на продукты в Украине: прогноз эксперта

Осенью в Украине ожидается повышение цен на продукты в Украине. При этом существенного удорожания продовольствия не будет из-за замедления инфляции до 15,5% из заложенных 28%.

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Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии "24 Канала". По его словам, на цены влияют многие факторы.

"Причин для инфляции достаточно много. Факторов, влияющих на рост цен, много. Это расходы, рост зарплат, удорожание аренды и сырья, динамика курса гривни к доллару", – объясняет Пендзин.

В частности, во время осенних полевых работ будут использовать дизельное топливо (ДТ) по новым ценам. Поскольку там большая часть расходов на горючее, это может повлиять на цены на зерновые.

Какими будут цены на продукты в Украине?

По прогнозу специалиста, летом цены будут стабильными. "Летом, как правило, период дефляции. У нас продовольственная корзина достаточно серьезно дешевеет из-за овощей и фруктов из открытой почвы, с нашей территории", – отметил он.

При этом, учитывая удорожание электроэнергии, вырастет цена на мясо и яйца. Но это не сразу и не значимо.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине с 1 июля изменились правила государственного регулирования цен на продовольственные товары. Список социально важных продуктов в нем сократили на три позиции – убрали масло, макароны и сахар.

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