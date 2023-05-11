На границе Украины исчезла живая очередь грузовиков: что произошло

По состоянию на 16:30 11 мая на 14-и украинских пограничных пунктах пропуска исчезла живая очередь грузовиков. Теперь они могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Видео дня

Об этом сообщает Укртрансбезпека. Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска:

"Ягодин – Дорогуск";

"Нижанковичи – Мальховице" (пустые грузовики);

"Порубное – Сирет";

"Мамалыга – Кривая";

"Чоп (Тиса) – Захонь";

"Дьяково – Халмеу";

"Могилев-Подольский – Отач";

"Рени – Джурджулешты";

"Староказаче – Тудора";

"Виноградовка – Вулканешты";

"Ужгород – Вышнее Немецкое";

"Шегини – Медика";

"Устилуг – Зосин" (пустые грузовики);

"Орловка – Исакча".

Еще на 2-х пунктах движения грузовиков будет осуществляться исключительно по записи в єЧерзі. Прогнозируемое время начала движения:

"Краковец – Корчева": 12 мая, 06:00;

"Рава-Русская – Хребенне": 13 мая, 10:00.

Что предшествовало

Запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска был открыт 8 мая в 9:00. Как сообщили в Укртрансбезпастности, записаться в єЧЕРГУ можно:

Записаться можно в очереди на пункты пропуска в ряде областей. В частности:

Волынская – "Ягодин – Дорогуск", "Устилуг – Зосин";

Львовская – "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Позвоночное", "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице";

Черновицкая – "Порубное – Сирет", "Мамалыга – Кривая";

Закарпатская – "Ужгород – Вышнее Немецкое", "Чоп (Тиса) – Захонь", "Дьяково – Халмеу";

Винницкая – "Могилев-Подольский – Отач";

Одесская – "Рени – Джурджулешты", "Старокозаче – Тудора", "Виноградовка – Вулканешты", "Орловка – Исакча".

Как записаться в єЧЕРГУ

Первым делом нужно зайти на сайт. Далее – нажать кнопку "Стать в очередь".

"При первом использовании сервиса нажимаем кнопку "Зарегистрироваться". Вводим адрес электронной почты. Соглашаемся с Политикой конфиденциальности и правилами предоставления услуг. Нажимаем кнопку "Получить код", – рассказывают в сервисе.

Через несколько секунд после этих действий на указанную электронную почту придет код. Его нужно ввести в соответствующую графу регистрации. Далее:

ввести номер телефона;

создать пароль;

нажать кнопку "Зарегистрировать";

нажать кнопку "Стать в очередь";

выбрать международный пункт пропуска и нажать "Продолжить";

в разделе "Данные водителя" в графе "Гражданство" нужно выбрать "Украина", а в соответствующие поля внести имя, фамилию, серию и номер загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона;

нажать кнопку "Еще один водитель" либо "Продолжить".

"Водителям, которые могут пересекать границу без подачи заявки "18-60" в систему "ШЛЯХ", нужно сделать отметку в соответствующем квадратике. Нажать "Продолжить", – рассказывают в сервисе.

После этих действий следует в соответствующие поля ввести данные грузового транспорта. После чего:

указать наличие груза;

проверить и подтвердить данные.

"Если ориентировочное время ожидания, которое вы видите на экране, меньше нужного вам на дорогу к пункту пропуска с учетом времени на отдых, стоит отложить последующие действия", – подчеркивают в сервисе.

Последнее действие – получение информации о времени ожидания и прогнозируемом времени пересечения границы. Ожидание в очереди можно продолжить на 4,6,8,10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 мая Россия атаковала сервис єЧЕРГА. Впрочем, как рассказали в Мининфраструктуры, доступ к персональным данным водителей и данные транспортных средств хакеры получить не могли, поскольку они защищены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!