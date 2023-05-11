На границе Украины исчезла живая очередь грузовиков: что произошло
По состоянию на 16:30 11 мая на 14-и украинских пограничных пунктах пропуска исчезла живая очередь грузовиков. Теперь они могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.
Об этом сообщает Укртрансбезпека. Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска:
- "Ягодин – Дорогуск";
- "Нижанковичи – Мальховице" (пустые грузовики);
- "Порубное – Сирет";
- "Мамалыга – Кривая";
- "Чоп (Тиса) – Захонь";
- "Дьяково – Халмеу";
- "Могилев-Подольский – Отач";
- "Рени – Джурджулешты";
- "Староказаче – Тудора";
- "Виноградовка – Вулканешты";
- "Ужгород – Вышнее Немецкое";
- "Шегини – Медика";
- "Устилуг – Зосин" (пустые грузовики);
- "Орловка – Исакча".
Еще на 2-х пунктах движения грузовиков будет осуществляться исключительно по записи в єЧерзі. Прогнозируемое время начала движения:
- "Краковец – Корчева": 12 мая, 06:00;
- "Рава-Русская – Хребенне": 13 мая, 10:00.
Что предшествовало
Запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска был открыт 8 мая в 9:00. Как сообщили в Укртрансбезпастности, записаться в єЧЕРГУ можно:
Записаться можно в очереди на пункты пропуска в ряде областей. В частности:
- Волынская – "Ягодин – Дорогуск", "Устилуг – Зосин";
- Львовская – "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Позвоночное", "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице";
- Черновицкая – "Порубное – Сирет", "Мамалыга – Кривая";
- Закарпатская – "Ужгород – Вышнее Немецкое", "Чоп (Тиса) – Захонь", "Дьяково – Халмеу";
- Винницкая – "Могилев-Подольский – Отач";
- Одесская – "Рени – Джурджулешты", "Старокозаче – Тудора", "Виноградовка – Вулканешты", "Орловка – Исакча".
Как записаться в єЧЕРГУ
Первым делом нужно зайти на сайт. Далее – нажать кнопку "Стать в очередь".
"При первом использовании сервиса нажимаем кнопку "Зарегистрироваться". Вводим адрес электронной почты. Соглашаемся с Политикой конфиденциальности и правилами предоставления услуг. Нажимаем кнопку "Получить код", – рассказывают в сервисе.
Через несколько секунд после этих действий на указанную электронную почту придет код. Его нужно ввести в соответствующую графу регистрации. Далее:
- ввести номер телефона;
- создать пароль;
- нажать кнопку "Зарегистрировать";
- нажать кнопку "Стать в очередь";
- выбрать международный пункт пропуска и нажать "Продолжить";
- в разделе "Данные водителя" в графе "Гражданство" нужно выбрать "Украина", а в соответствующие поля внести имя, фамилию, серию и номер загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона;
- нажать кнопку "Еще один водитель" либо "Продолжить".
"Водителям, которые могут пересекать границу без подачи заявки "18-60" в систему "ШЛЯХ", нужно сделать отметку в соответствующем квадратике. Нажать "Продолжить", – рассказывают в сервисе.
После этих действий следует в соответствующие поля ввести данные грузового транспорта. После чего:
- указать наличие груза;
- проверить и подтвердить данные.
"Если ориентировочное время ожидания, которое вы видите на экране, меньше нужного вам на дорогу к пункту пропуска с учетом времени на отдых, стоит отложить последующие действия", – подчеркивают в сервисе.
Последнее действие – получение информации о времени ожидания и прогнозируемом времени пересечения границы. Ожидание в очереди можно продолжить на 4,6,8,10 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 мая Россия атаковала сервис єЧЕРГА. Впрочем, как рассказали в Мининфраструктуры, доступ к персональным данным водителей и данные транспортных средств хакеры получить не могли, поскольку они защищены.
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