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На границе Украины исчезла живая очередь грузовиков: что произошло

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,9 т.
На границе Украины исчезла живая очередь грузовиков

По состоянию на 16:30 11 мая на 14-и украинских пограничных пунктах пропуска исчезла живая очередь грузовиков. Теперь они могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Видео дня

Об этом сообщает Укртрансбезпека. Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска:

  • "Ягодин – Дорогуск";
  • "Нижанковичи – Мальховице" (пустые грузовики);
  • "Порубное – Сирет";
  • "Мамалыга – Кривая";
  • "Чоп (Тиса) – Захонь";
  • "Дьяково – Халмеу";
  • "Могилев-Подольский – Отач";
  • "Рени – Джурджулешты";
  • "Староказаче – Тудора";
  • "Виноградовка – Вулканешты";
  • "Ужгород – Вышнее Немецкое";
  • "Шегини – Медика";
  • "Устилуг – Зосин" (пустые грузовики);
  • "Орловка – Исакча".

Еще на 2-х пунктах движения грузовиков будет осуществляться исключительно по записи в єЧерзі. Прогнозируемое время начала движения:

  • "Краковец – Корчева": 12 мая, 06:00;
  • "Рава-Русская – Хребенне": 13 мая, 10:00.

Что предшествовало

Запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска был открыт 8 мая в 9:00. Как сообщили в Укртрансбезпастности, записаться в єЧЕРГУ можно:

Записаться можно в очереди на пункты пропуска в ряде областей. В частности:

  • Волынская – "Ягодин – Дорогуск", "Устилуг – Зосин";
  • Львовская – "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Позвоночное", "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице";
  • Черновицкая – "Порубное – Сирет", "Мамалыга – Кривая";
  • Закарпатская – "Ужгород – Вышнее Немецкое", "Чоп (Тиса) – Захонь", "Дьяково – Халмеу";
  • Винницкая – "Могилев-Подольский – Отач";
  • Одесская – "Рени – Джурджулешты", "Старокозаче – Тудора", "Виноградовка – Вулканешты", "Орловка – Исакча".

Как записаться в єЧЕРГУ

Первым делом нужно зайти на сайт. Далее – нажать кнопку "Стать в очередь".

"При первом использовании сервиса нажимаем кнопку "Зарегистрироваться". Вводим адрес электронной почты. Соглашаемся с Политикой конфиденциальности и правилами предоставления услуг. Нажимаем кнопку "Получить код", – рассказывают в сервисе.

Через несколько секунд после этих действий на указанную электронную почту придет код. Его нужно ввести в соответствующую графу регистрации. Далее:

  • ввести номер телефона;
  • создать пароль;
  • нажать кнопку "Зарегистрировать";
  • нажать кнопку "Стать в очередь";
  • выбрать международный пункт пропуска и нажать "Продолжить";
  • в разделе "Данные водителя" в графе "Гражданство" нужно выбрать "Украина", а в соответствующие поля внести имя, фамилию, серию и номер загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона;
  • нажать кнопку "Еще один водитель" либо "Продолжить".

"Водителям, которые могут пересекать границу без подачи заявки "18-60" в систему "ШЛЯХ", нужно сделать отметку в соответствующем квадратике. Нажать "Продолжить", – рассказывают в сервисе.

Как записаться в єЧЕРГУ

После этих действий следует в соответствующие поля ввести данные грузового транспорта. После чего:

  • указать наличие груза;
  • проверить и подтвердить данные.

"Если ориентировочное время ожидания, которое вы видите на экране, меньше нужного вам на дорогу к пункту пропуска с учетом времени на отдых, стоит отложить последующие действия", – подчеркивают в сервисе.

Последнее действие – получение информации о времени ожидания и прогнозируемом времени пересечения границы. Ожидание в очереди можно продолжить на 4,6,8,10 часов.

Что нужно сделать, чтобі стать в очередь в єЧЕРЗІ

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 мая Россия атаковала сервис єЧЕРГА. Впрочем, как рассказали в Мининфраструктуры, доступ к персональным данным водителей и данные транспортных средств хакеры получить не могли, поскольку они защищены.

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