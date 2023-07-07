На украинских АЗС переписали цены на бензин и дизель: сколько теперь стоят

В Украине резко подорожало автомобильное топливо. Так, с 30 июня по 7 июля средняя стоимость бензина А-95 выросла на 3 грн/л – до 47,89 грн. Дизель подорожал еще больше на 3,44 грн/л – до средних 46,84 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: на бензин А-95 на 4 грн и больше цены выросли сразу в 10 сетях. В частности:

Mango повысила стоимость ресурса на 5,5 грн/л – до 46,74 грн;

Рур груп – на 5 грн/л, до 48,99 грн;

Укрнафта – на 4,91 грн/л, до 45,9 грн;

UPG – на 4,6 грн/л, до 48,5 грн.

На 4 грн/л бензин подорожал в сетях:

SOCAR – до 50,99 грн;

Автотранс – до 48,98 грн;

BVS – до 48,99 грн;

ZOG – до 47 грн;

Катрал – до 47,99 грн;

Neftek – до 49,99 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков бензин А-95 продают в сети SOCAR – по 50,99 грн/л. Далее идут:

ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,71 грн/л;

BVS, Рур груп – 48,99 грн/л;

Автотранс – 48,98 грн/л;

KLO – 48,79 грн/л;

AMIC – 48,74 грн/л;

UPG – 48,5 грн/л.

Дешевле всего бензин стоит на заправках сети RLS – 44 грн/л. За ней следуют:

Авантаж 7 – 44,15 грн/л;

VostokGaz – 44,39 грн/л;

Укр-Петроль – 45,8 грн/л;

Укрнафта – 45,9 грн/л;

Авіас – 46 грн/л;

Олас – 46,2 грн/л;

Кворум – 46,48 грн/л;

Ovis – 46,5 грн/л;

VST – 46,7 грн/л;

Mango – 46,74 грн/л.

Дизель же больше всего подорожал в сети Рур груп – сразу на 6 грн/л, до 47,49 грн. На 5 грн/л выросли цены на заправках:

ОККО, WOG – 49,99 грн/л;

Mango – 45,66 грн/л;

ZOG – 47,00 грн/л;

Neftek – 48,99 грн/л.

На 4 грн/л и больше повысили цены сети:

Shell – на 4,99 грн/л, до 49,79 грн;

Укрнафта – на 4,91 грн/л; до 44,9 грн;

KLO – на 4,9 грн/л, до 46,79 грн;

UPG – на 4,1 грн/л, до 46 грн;

SOCAR – на 4 грн/л, до 48,99 грн;

Автотранс – на 4 грн/л, до 46,98 грн;

BVS – на 4 грн/л, до 46,99 грн;

Катрал – на 4 грн/л, до 45,99 грн.

Самые высокие цены на ресурс установили на заправках сетях ОККО и WOG – 49,99 грн/л. Далее идут:

Shell – 49,79 грн/л;

SOCAR, Neftek – 48,99 грн/л;

AMIC – 47,96 грн/л;

Рур груп – 47,49 грн/л;

ZOG – 47 грн/л;

BVS – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л;

KLO – 46,79 грн/л.

Дешевле всего дизель продают в сети RLS – 42 грн/л. За ней следуют:

Укр-Петроль – 42,8 грн/л;

Авантаж 7 – 43,05 грн/л;

VST – 43,3 грн/л;

БРСМ-Нафта – 43,7 грн/л;

Олас – 43,9 грн/л;

VostokGaz – 44,39 грн/л.

Укрнафта – 44,9 грн/л;

Ovis – 44,99 грн/л.

Почему цены выросли

Эксперты отмечают: цены на горючее начали расти с 1 июля – после возвращения довоенного налогообложения горючего. В частнсоти, объясняют они, после возврата НДС и ставок акцизов, налоговая составляющая в стоимости:

бензина увеличилась на 11 грн/л;

дизтоплива – примерно на 7,5 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. В частности, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Как следствие, мотор будет трясти, увеличится расход горючего и вообще авто не будет нормально ехать.

Некачественным бензин может стать, например, из-за попадания в него воды – как это произошло на одной из заправок сети ОККО и в результате чего более 10 автомобилей сломались у станции после заправки.

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