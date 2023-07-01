Во Львове на заправке 'ОККО' более 10 автомобилей сломались из-за некачественного бензина: в компании отреагировали. Фото и видео

Во Львове более десяти автомобилей сломались из-за некачественного бензина с заправки "ОККО". В компании отреагировали на инцидент – там заявили, что в резервуар с горючим попала вода, и пообещали компенсировать водителям расходы на ремонт и эвакуаторы.

Видео дня

О случае рассказали в местных пабликах. В частности, на опубликованных видео можно увидеть, как эвакуируют сломанные авто и наливают некачественный бензин в бутыль (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В присутствии работника и свидетелей заправляем "95-й" бензин. Это не бензин вообще. Здесь понятно без экспертизы", – говорят водители на видеозаписи.

Результатов экспертизы пока нет. Однако на инцидент отреагировали в компании "ОККО".

Там отметили, что речь идет об АЗК в селе Солонка под Львовом по ул. Стрыйской, 34. В пятницу, 30 июня, в 18.30 там произошла техническая неисправность "и вода попала в резервуар с бензином марки А-95", говорится в официальном заявлении.

В "ОККО" извинились за причиненные неудобства и заверили, что не в правилах компании "умалчивать такие вещи".

"Всех водителей, заправившихся на этом АЗК бензином марки А-95, сегодня после 18:30 просьба в случае возникновения неисправностей с авто обратиться на горячую линию "ОККО" – 0 800 501 101. Сейчас мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, расходы на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы", – заявили в сети.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно распознать старый, опасный для авто бензин. В идеальных условиях горючее хранится до пяти лет, но любое нарушение сокращает этот срок.