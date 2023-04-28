На украинский рынок завозятся все большие объемы российского дизтоплива и автогаза: схема

Большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов стали поставлять в Украину. Больше всего их завозится из Латвии и Польши, тогда как из Литвы поставляется меньше.

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Об этом сообщил аналитик издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, это связано с сокращением направлений поставок не российского горючего из-за высокой цены.

Российский автогаз и нефтепродукция стоят дешевле, что приводит к увеличению их процентной доли на рынке. По словам специалиста, в Украину продолжают ввозить смеси с российским горючим, что является отрицательным явлением.

"В Литве в марте проходит внутреннее расследование, там уменьшился поток. Из Латвии и Польши в основном к нам поступают российские объемы сжиженного газа", – сказал Сиренко.

Он также добавил, что дизтопливо из страны-террористки поступает в Украину морским путем – из Румынии и Болгарии. "Когда стало понятно, какие танкеры в этот регион приходят, все становится понятным, и цена опять-таки обо всем говорит – демпинг", – подчеркнул эксперт.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цены на бензин в Украине могут вырасти на 10-11 грн/л, на ГП – на 7-8 грн/л и на автогаз – на 3,5-4 грн, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косенчук. Такой сценарий возможен по возвращению с 1 июля налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо на довоенный уровень в 20%, сейчас он составляет 7%.

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