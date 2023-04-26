Водителей в Украине предупредили о значительном подорожании бензина, дизтоплива и автогаза: озвучен предполагаемый сценарий

Цены на бензин в Украине могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизельное топливо (ДТ) – на 7-8 грн/л и на автогаз – на 3,5-4 грн. Такой сценарий возможен после возвращения с 1 июля налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо на довоенный уровень в 20%, сейчас он составляет 7%.

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При этом в ближайшие недели цены вряд ли изменятся существенно. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Специалист отметил, что в настоящее время наблюдается профицит нефтепродуктов на рынке. За прошлую неделю более чем на 1 грн/л в оптовом сегменте снизилась стоимость.

"А насчет дальнейшей перспективы могу сказать одно: все будет очень зависеть от того, пролонгируют ли действие законопроекта об отмене акцизов и 7% НДС, или останется так, как оно есть в законе с 1 июля. Если с 1 июля, то все "наедимся", поскольку на 10-11 грн/л поднимется бензин, на 7-8 грн/л – дизельное топливо и на 3,5-4 грн стоимость сжиженного газа", – объяснил Косянчук.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украину поступают российские нефтепродукты морским путем. Для этого страна-террорист прибегает к разным схемам и переписывает коносаменты (документы, выдаваемые перевозчикам груза, удостоверяющие право собственности на отгруженный товар).

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