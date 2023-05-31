На "Укрспирте" вскрыли масштабную схему: госпредприятие потеряло миллионы

В Украине разоблачили преступную схему на госпредприятии "Укрспирт". По данным следствия, компания закупала топливо по завышенным ценам, что привело к убыткам более чем на 55 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Отмечается, что о уведомления о подозрении получили уже семь участников схемы. Среди низ:

три должностных лица "Укрспирта";

два бухгалтера;

два частных предпринимателя.

Речь идет о закупке госпредприятием "Укрспирт" котельного коксохимического топлива. Оно используется для изготовления спирта.

Следствию удалось установить, что должностные лица госкомпании вступили в сговор с представителями бизнеса. За "откаты" чиновники "Укрспирта" проводили закупку топлива по завышенным ценам:

по первой схеме предприниматели самостоятельно производили топливо, но реализовывали его госпредприятию под видом приобретенного у других производителей;

по второй – топливо приобретали непосредственно у связанного предприятия-производителя и также реализовывали "Укрспирту" по завышенным ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, "схематоз" с госзакупками разоблачают и на других госпредприятиях. Например, 30 мая в "Укрзалізниці" прошли обыски. Должностных лиц подозревают в злоупотреблениях, связанных с госзакупками для УЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!