На всей западной границе Украины исчезли живые очереди грузовиков: что происходит

По состоянию на 15 мая в Украине уже на всех 16 международных пунктах пропуска заработала электронная очередь. Она заменила живые очереди грузовиков на границе – теперь фуры пересекают границу только в соответствии с электронной записью.

Видео дня

В целом в онлайн-очереди утром 15 мая находилось более 12 тыс. грузовиков. Больше всего –на МАПП "Рава-Русская – Хребенное", более 2800 грузовиков. Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также более 2 тысяч транспортных средств онлайн ожидает пересечения границы через пункты пропуска "Краковец – Корчова" и "Ягодин – Дорогуск". Движение на последнем уже разблокировано.

"С начала запуска услуги мы имели пункты пропуска, где движение по электронной очереди началось сразу, и те, где стоило подождать окончания накопившейся ранее живой очереди. На выходных живая очередь закончилась на "Равы-Русской" и "Краковке", таким образом все грузовики пересекают границу только в соответствии с очереди", – сообщил замминистра Сергей Деркач.

Он уточнил, что за неделю полноценной работы электронной очереди в системе зарегистрировались 15 тыс. водителей. Выехало из Украины с использованием исключительно онлайн-очереди уже 9500 фур.

А со старта пилотного проекта єЧерга в декабре 2022 года границу по электронной записью пересекло 96 078 грузовиков, из них на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" – 88 тысяч. За этот же период в системе зарегистрировано более 38 тысяч водителей.

Как записаться в єЧергу

Запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска была открыта 8 мая в 9:00. Как сообщили в Укртрансбезопасности, записаться в єЧергу можно:

Первым делом нужно зайти на сайт. Далее – нажать кнопку "Стать в очередь". "При первом использовании сервиса нажимаем кнопку "Зарегистрироваться". Вводим адрес электронной почты. Соглашаемся с Политикой конфиденциальности и правилами предоставления услуг. Нажимаем кнопку "Получить код", – рассказывают в сервисе.

Через несколько секунд после этих действий на указанную электронную почту придет код. Его нужно ввести в соответствующую графу регистрации. Далее:

ввести номер телефона;

создать пароль;

нажать кнопку "Зарегистрировать";

нажать кнопку "Стать в очередь";

выбрать международный пункт пропуска и нажать "Продолжить";

в разделе "Данные водителя" в графе "Гражданство" нужно выбрать "Украина", а в соответствующие поля внести имя, фамилию, серию и номер загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона;

нажать кнопку "Еще один водитель" либо "Продолжить".

"Водителям, которые могут пересекать границу без подачи заявки "18-60" в систему "ШЛЯХ", нужно сделать отметку в соответствующем квадратике. Нажать "Продолжить", – рассказывают в сервисе.

После этих действий следует в соответствующие поля ввести данные грузового транспорта. После чего:

указать наличие груза;

проверить и подтвердить данные.

"Если ориентировочное время ожидания, которое вы видите на экране, меньше нужного вам на дорогу к пункту пропуска с учетом времени на отдых, стоит отложить последующие действия", – подчеркивают в сервисе.

Последнее действие – получение информации о времени ожидания и прогнозируемом времени пересечения границы. Ожидание в очереди можно продолжить на 4, 6, 8 и 10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 мая Россия атаковала сервис єЧерга. Впрочем, как рассказали в Мининфраструктуры, доступ к персональным данным водителей и данные транспортных средств хакеры получить не могли, поскольку они защищены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!